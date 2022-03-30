Білий дім про заяви РФ: рух російських військ є «передислокацією, а не відведенням»

У Білому домі заявляють, що вірити заявам Росії про «скорочення активності» біля Києва не слід, доки вони не збігаються з діями, і що будь-яке переміщення російських військ поблизу Києва є «передислокацією, а не відведенням».

«Президент (Джо Байден – ред.) до цього заявляв, що нам потрібно поспостерігати, чи відповідають їхні дії їхнім словам. Але я думаю, що ми повинні чітко розуміти реальність того, що відбувається на місцях, і нікого не слід обманювати заявами Росії. Ми вважаємо, що будь-яке переміщення військ від Києва є передислокацією, а не відведенням. І світ має бути готовим до великого наступу на інші території України. Усі повинні очікувати, що ми й надалі спостерігатимемо напади по всій Україні», – заявила директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінґфілд на брифінгу 29 березня.

Вона нагадала, що під час поїздки до Європи президент США Джо Байден спрогнозував «те, що нас чекає довга проблема», і що союзники і партнери мають зберігати рішучість і продовжувати підвищувати ціну агресії для Росії й зміцнювати Україну.

Напередодні заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін заявив, що російська армія ухвалила рішення «радикально скоротити військову активність» біля Києва й Чернігова «з метою підвищення взаємної довіри і створення необхідних умов для подальших переговорів».

«Виходимо з того, що в Києві будуть ухвалені основні рішення, і мають бути створені умови для подальшої роботи», – сказав він.

Представник російської сторони під час переговорів з Україною Володимир Мединський заявив, що Москва «робить два кроки» для деескалації ситуації.

29 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія виводить окремі підрозділи своїх військ із території Київської та Чернігівської областей.

28 березня Генштаб ЗСУ заявив про успішні контратаки під Києвом, в результаті яких, зокрема, було звільнене місто Ірпінь.

Окрім того, українське військове керівництво наголосило, що попри заяви Росії, її війська продовжують нарощувати присутність навколо Києва.

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29 березня міський голова Чернігова заявив, що постійні обстріли Чернігова російськими військами є «абсолютно свідомим геноцидом українського народу» через те, що армія РФ веде неприцільний вогонь, внаслідок чого масово страждає цивільне населення та цивільна інфраструктура.

Масштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.