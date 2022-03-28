Попри заяви Росії, її війська продовжують нарощувати війська навколо Києва – Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують концентрувати війська навколо Києва, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 28 березня.

«Незважаючи на заяви посадових осіб міністерства оборони та генерального штабу російської федерації щодо зміни планів та пріоритетних завдань, противник продовжує нарощування угрупування військ навколо столиці. Російські війська продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати або оточити Київ», – йдеться в зведенні.

За спостереженнями штабу, загарбники продовжують спроби вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, також докладають зусиль для збереження контролю над тимчасово зайнятими територіями.

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Крім того, російська влада продовжує набір «добровольців» для «забезпечення такого собі окупаційного «порядку» на захоплених територіях», додають у штабі.

«Відбулося перекидання близько 150 осіб з (окупованого регіону Грузії – ред.) Південної Осетії на тимчасово окуповану територію АР Крим для подальших їх дій у сусідніх областях України. Також зафіксовано проведення заходів з прихованої мобілізації населення так званої Південної Осетії з метою подальшого його залучення до війни з Україною», – заявляє командування.

Генштаб повідомляє про продовження оборони Маріуполя та опір Херсона російській окупації, через яку «ворог змушений все більше зосереджувати сили російських військових та росгвардії для утримання міста під своїм контролем».

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«Приведення підприємств російського оборонно-промислового комплексу, залучених до виробництва ракет, на цілодобовий режим роботи свідчить про суттєве зменшення арсеналу ракетного озброєння. В умовах дій міжнародних санкцій на заборону постачання високотехнологічної продукції для російської федерації, процес імпортозаміщення матиме тривалий ефект», – вважають у штабі.

25 березня в Міноборони Росії заявили, що будуть концентруватися на «повному звільненні Донбасу». Там додали, що «від початку» не планували штурму Києва і інших великих міст України, «але таку можливість не виключають».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».