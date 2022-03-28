У Генічеську російські війська викрали «слугу народу» – Херсонська облрада

У Генічеську російські війська викрали місцевого депутата від «Слуги народу» Олексія Коновалова. Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Сьогодні близько 10:00 години Олексій Коновалов разом із дружиною рухалися на авто у напрямку села Генічеська Гірка - Генічеськ. На посту окупантів, що біля зруйнованого мосту, відбулася перевірка документів. Військові Росії мають при собі списки цікавих їм осіб. Олексій Коновалов був в списках, тож його було затримано», – зазначив Соболевський та додав, що дружину не затримували.

За його даними, Коновалова перевезли до Вищого професійного училища 17 у Генічеську і зв’язку із депутатом немає.

«Зазначу, що Олексій Коновалов є директором комунального підприємства «Комунсервіс» у селі Щасливцеве. На ньому є відповідальність за функціонування нормальної життєдіяльності громади і розв’язання багатьох гуманітарних питань», – додав Юрій Соболевський.

Генічеськ, як і Нова Каховка та Снігурівка, наразі повністю під контролем російських окупантів.

1 березня російські війська почали штурм Херсона, обстрілюючи багатоповерхівки, а невдовзі після цьогодо місцевої ОДА зайшли окупанти, однак голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута заявив, що адміністрація області не залишила своїх обов’язків.