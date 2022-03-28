Генштаб ЗСУ: неможливо повністю виключити залучення військ Білорусі до війни РФ в Україні

Генштаб Збройних сил України заявляє, що на даний час неможливо повністю виключити залучення військ Білорусі до війни РФ в Україні.

«На Волинському напрямку відзначається наявність до чотирьох БТГр зі складу збройних сил Республіки Білорусь, що залучаються до посилення та охорони білорусько-українського кордону. Неможливо повністю виключити залучення збройних сил Білорусь до ведення бойових дій на території України», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 28 березня.

За даними Генштабу, Росія здійснює перегрупування військ і відведення окремих підрозділів на територію Білорусі «для відновлення боєздатності».

«У Гомельській області Білорусі фіксується переміщення пускових установок ОТРК «Искандер-М» у напрямку державного кордону з Україною», – додали в Генштабі.

27 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Росія продовжує переміщувати свої військові підрозділи на територію Білорусі.

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Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» (так у РФ називають війну, розв’язану в Україні) Росії в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні.

Американські військові заявляли, що частина запущених Росією в Україну ракет все ж залетіла з території Білорусі.

11 березня у Пентагоні заявили, що наразі не бачать ознак того, що білоруські війська увійшли в Україну. Водночас у Міноборони США додали: те, що нині не відстежуються ознак вторгнення білоруських сил на українську територію, не означає, що цього не станеться в майбутньому.

18 березня стало відомо, що на залізничній станції Мулярівка Гомельської області Білорусі розвантажують російську військову техніку.