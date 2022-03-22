«Не треба вмирати за Росію»: Стефанчук звернувся до білорусів

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 23 березня оприлюднив звернення до білоруського народу на тлі повідомлень про можливість повноцінного залучення Білорусі до нової агресії проти України.

«Військовий злочинець Путін, який уже по лікоть у крові від війни, яку розпочав з Україною, хоче залучити вас до цього злочину. Він хоче зв’язати вас кров’ю невинних українців, росіян і білорусів», – заявив голова парламенту.

Він вказав на те, що вторгнення російських загарбників на територію України з білоруської території поставило під загрозу безпеку як України, та і Білорусі, через їхні дії на території Чорнобильської атомної електростанції.

«Щодня з вашої території злітають літаки і запускають ракети, які вбивають наших дітей і жінок. Тепер злочинний режим Путіна також хоче кинути ваших синів у м’ясорубку війни. Не дозволяйте цьому статися! Не мовчіть. Ви знаєте, що робити. Не можна сидіти мовчки», – закликав Стефанчук.

Парламентар нагадав про ймовірне пошкодження місцевими працівниками білоруської залізниці, про яке раніше заявляв голова правління «Укрзалізниці». Голова Верхової Ради закликав білоруських цивільних не відпускати своїх близьких-військових на участь у війні.

Також спікер відзначив білоруських добровольців, які долучилися до захисту України.

«Ми бачимо, що ви створюєте ініціативи та фонди для підтримки наших чоловіків і жінок на фронті. Від імені всієї Верховної Ради: дякую за це. Але, будь ласка, не зупиняйтеся, а продовжуйте робити все можливе, щоб показати, що білоруський народ проти цієї війни. Білоруси, не треба вмирати за Росію! Живіть для Білорусі!» – додав він.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські війська протягом дня здійснили 29 вильотів із аеродромів Барановичі та Бобруйськ, що розташовані на території Білорусі.

Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» Російської Федерації в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні до України.

Втім, 18 березня стало відомо, що на залізничній станції Мулярівка Гомельської області Білорусі розвантажують російську військову техніку.