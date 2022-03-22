Білоруська влада «записала в «шпигуни» українських дипломатів у Мінську – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували повідомлення білоруського КДБ про те, що в посольстві України в Білорусі нібито працювали розвідники. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко 23 березня.

«Білоруська сторона записала в «шпигуни» співробітників українського посольства в Мінську, які офіційно представляють різні відомства України: Міноборони, СБУ, ДПСУ. В широкий доступ були викладені їхні персональні данні», – повідомив він.

За словами Ніколенка, до початку повномасштабної війни Росії проти України дипломати, про яких йдеться, зустрічалися з офіційними представниками Білорусі в рамках своєї роботи.

«Таку діяльність навряд можна назвати «під прикриттям», – прокоментував речник МЗС.

Він висловив думку, що такі заяви білоруських посадовців ще більше ускладнюють відносини між двома країнами.

«Розраховуємо, що кінцевою метою цієї провокації не є посилення антиукраїнської істерії в Білорусі, аби виправдати підтримку збройної агресії Росії проти України. Залишаємо за собою право на відповідь на такі недружні дії Білорусі», – зазначив Ніколенко.

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Речник додав, що співробітники українського посольства перебувають у безпеці і доброму здоров’ї.

Раніше 22 березня білоруське державне агентство «БелТА» повідомило, що Комітет державної безпеки Білорусі звинуватив українських дипломатів у Мінську у роботі на розвідку.