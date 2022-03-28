ГУР оприлюднило список співробітників ФСБ, які діють в Європі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список співробітників Федеральної служби безпеки Росії, які, за його даними, діють на території Європи.

«Кожен європеєць повинен знати їхні імена. ГУР МО України здобуло список співробітників ФСБ Росії, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи», – повідомило ГУР.

За даними управління, у списку – 620 осіб, перелік містить: П.І.Б., місце роботи, адресу реєстрації, паспортні дані.

Влада Росії оприлюднений список наразі не коментувала.

Нещодавно польська контррозвідка повідомила, що склала список із 45 російських дипломатів, запідозрених у шпигунстві. Їх рекомендували вислати з країни.