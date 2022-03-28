Перед убивством Нємцова за ним стежили ті ж співробітники ФСБ Росії, що за Навальним – розслідування

Журналістам The Insider, Bellingcat і Бі-бі-сі вдалося встановити, що протягом року до вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова за ним стежили співробітники ФСБ Росії, які, ймовірно, мали відношення до інших замахів на життя опозиціонерів, включаючи Олексія Навального, Володимира Кара-Мурзу і Дмитра Бикова.

Переслідування Нємцова почалося відразу після того, як він почав активно лобіювати розширення санкцій щодо оточення президента Росії Володимира Путіна, а припинилося 21 лютого, за кілька днів до того, як політика вбили біля стін Кремля, причому в останню поїздку співробітники ФСБ за ним уже не поїхали, йдеться у розслідуванні.

Судячи з даних із бази бронювання квитків, за Нємцовим стежили як мінімум три співробітники ФСБ – Валерій Сухарєв, Дмитро Сухінін й Олексій Кривощоков.

Імена Валерія Сухарєва і Миколи Кривощокова згадувалися у попередніх розслідуваннях Bellingcat про отруєння опозиціонера Олексія Навального і соратника Нємцова Володимира Кара-Мурзи, а також поета і журналіста Дмитра Бикова.

Розслідування встановило, що людина з паспортом на ім’я Валерія Сухарєва слідувала за Борисом Нємцовим щонайменше в 13 поїздках Росією. Більшість подорожей Нємцова – це регулярні поїздки на поїзді з Москви, де жив опозиціонер, до Ярославля, де він був депутатом обласної думи. Як мінімум один раз до Сухарєва приєднався інший ймовірний оперативник ФСБ – Олексій Кривощоков. Востаннє Сухарєв стежив за Нємцовим 17 лютого 2015 року – лише за 10 днів до вбивства опозиціонера поблизу Кремля.

Валерій Сухарєв, як вважають розслідувачі, може працювати в Службі захисту конституційного ладу ФСБ – так званій «2-ій службі» щодо запобігання внутрішньополітичним загрозам.

Інші співробітники, за даними Bellingcat, пов’язані з Інститутом криміналістики ФСБ, у складі якого, як стверджували колишні радянські розвідники, є секретна лабораторія отрут.

У випадку з Навальним Сухарєв не брав участі у фізичному стеженні, але, як випливає з даних білінгу мобільних телефонів, був на зв’язку з оперативниками на місці, а також із високопоставленим співробітником ФСБ. Усього розслідувачам відомо про обмін між Сухарєвим і членами групи майже 150 дзвінками і повідомленнями.

У Кремлі заявили, що російська влада не має відношення до того, про що йдеться у розслідуванні. «Все це схоже на чергову качку», – сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков.

У ФСБ Росії не відповіли на запит Бі-Бі-Сі.

У 2014 році Борис Нємцов був одним із організаторів маршів миру – проти російської агресії проти України. Він домагався запровадження санкцій щодо оточення Путіна.

Бориса Нємцова вбили в Москві 27 лютого 2015 року. За звинуваченням у вбивстві політика засудили п’ятьох уродженців Чечні, серед них колишніх офіцерів МВС. Соратники опозиціонера не вважають вбивство розслідуваним, оскільки замовника злочину не встановлено. Політичну відповідальність за вбивство вони покладають на Путіна.

Олексія Навального отруїли «Новічком» 20 серпня 2020 року. Після замаху він вижив (як і ймовірно отруєні раніше Биков і Кара-Мурза). Згідно з розслідуванням Bellingcat та партнерів, до отруєння причетні співробітники ФСБ. Кримінальну справу в Росії не відкривали.