Генштаб ЗСУ: Росія продовжує переміщувати війська на територію Білорусі

Росія продовжує переміщувати свої військові підрозділи на територію Білорусі, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 27 березня.

«Вказані заходи проводяться з метою ротації підрозділів, що зазнали суттєвих втрат, посилення наявних угруповань, поповнення запасів продовольства, палива і боєприпасів, організації евакуації поранених і хворих військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

При цьому в Генштабі додали, що частина підрозділів збройних сил Білорусі продовжує перебувати на полігонах, про що повідомляли і напередодні.

23 березня у Генштабі повідомляли, що на території Білорусі триває «активне переміщення» російської і білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону, а перед тим заявляли, що ймовірність залучення збройних сил Білорусі проти України зберігається. Проте, за даними Генштабу, «за наявною інформацією, велика кількість особового складу і деякі командири відмовляються від участі в окупаційних діях проти нашої держави».

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Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» (так у РФ називають війну, розв’язану в Україні) Росії в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні.

Американські військові заявляли, що частина запущених Росією в Україну ракет все ж залетіла з території Білорусі.

11 березня у Пентагоні заявили, що наразі не бачать ознак того, що білоруські війська увійшли в Україну. Водночас у Міноборони США додали: те, що нині не відстежуються ознак вторгнення білоруських сил на українську територію, не означає, що цього не станеться в майбутньому.

18 березня стало відомо, що на залізничній станції Мулярівка Гомельської області Білорусі розвантажують російську військову техніку.