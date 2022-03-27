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Генштаб ЗСУ: Росія продовжує переміщувати війська на територію Білорусі

Супутниковий знімок російських військ на території Білорусі, 18 березня 2022 року

Росія продовжує переміщувати свої військові підрозділи на територію Білорусі, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 27 березня.

«Вказані заходи проводяться з метою ротації підрозділів, що зазнали суттєвих втрат, посилення наявних угруповань, поповнення запасів продовольства, палива і боєприпасів, організації евакуації поранених і хворих військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

При цьому в Генштабі додали, що частина підрозділів збройних сил Білорусі продовжує перебувати на полігонах, про що повідомляли і напередодні.

23 березня у Генштабі повідомляли, що на території Білорусі триває «активне переміщення» російської і білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону, а перед тим заявляли, що ймовірність залучення збройних сил Білорусі проти України зберігається. Проте, за даними Генштабу, «за наявною інформацією, велика кількість особового складу і деякі командири відмовляються від участі в окупаційних діях проти нашої держави».

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Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» (так у РФ називають війну, розв’язану в Україні) Росії в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні.

Американські військові заявляли, що частина запущених Росією в Україну ракет все ж залетіла з території Білорусі.

11 березня у Пентагоні заявили, що наразі не бачать ознак того, що білоруські війська увійшли в Україну. Водночас у Міноборони США додали: те, що нині не відстежуються ознак вторгнення білоруських сил на українську територію, не означає, що цього не станеться в майбутньому.

18 березня стало відомо, що на залізничній станції Мулярівка Гомельської області Білорусі розвантажують російську військову техніку.

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