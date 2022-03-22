Білоруські військові відмовляються від участі в агресії проти України – дані Генштабу ЗСУ

Ймовірність залучення збройних сил Білорусі проти України зберігається – про це йдеться в добовому зведенні Генеральному штабу Збройних сил України вночі проти 23 березня.

За даними командування, керівництво Білорусі продовжує надавати російській армії «всебічну підтримку у використанні аеродромної та транспортної мережі, окремих закладів охорони здоров’я та є співучасником злочинів проти українського народу».

«Разом з тим, існує ймовірність залучення збройних сил республіки Білорусь у війні проти України на боці російської федерації. Але, за наявною інформацією, велика кількість особового складу та деякі командири відмовляються від участі в окупаційних діях проти нашої держави», – заявляє військове командування.

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За зведенням, російські війська перейшли до знищення об’єктів критичної інфраструктури в Україні через відсутність успіхів у наступі.

«(Російська армія – ред.) продовжує здійснювати артилерійські обстріли та завдавати ракетно-бомбових ударів по житлових кварталах населених пунктів, історичним пам’яткам архітектури, школам, лікарням та цивільним промисловим виробництвам. В містах та селах, що чинять мирний опір військам окупантів, ті вдаються до мародерства, насильства стосовно мирного населення», – йдеться в повідомленні.

Українські Збройні сили, за даними штабу, продовжують утримувати займані рубежі, здійснюють розвідку на всіх напрямках висування російських військ та «завдають йому вогневого ураження наявними силами та засобами».

Раніше штаб Операції Об’єднаних сил повідомляв про відбиття семи атак російських військ на Донбасі протягом дня 23 березня, а також знищену й захоплену російську техніку та завдані втрати.

Раніше, 17 березня, видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського масштабного вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, які були вбиті протягом 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих. За даними Генштабу України, станом на 22 березня Росія втратила близько 15 300 осіб зі складу своїх військ.

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Росія називає значно менші цифри втрат своєї армії в Україні. Свої дані Міноборони Росії оприлюднювало один раз, ще 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.​

Масштабна війна Росії проти України триває 27-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».