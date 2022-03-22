Військові на Донбасі відбили сім атак російських військ – штаб

Угруповання Операції Об’єднаних сил протягом доби відбили сім атак російських військ, повідомив увечері 22 березня штаб ООС.

«Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам», – йдеться в повідомленні штабу.

За даними командування, протягом доби українські військові в зоні ООС знищили:

сім танків

дві бойові машини піхоти

шість артилерійських систем

два безпілотні літальні апарати

сім автомобілів

чотири літаки

ракету «Точка-У»

Як повідомляє командування ООС, втрати російських військових склали близько 100 людей.

«Також наші воїни захопили три БМП-3 противника», – додають у пресслужбі штабу.

Можливості незалежно перевірити дані про втрати російських військ наразі немає.

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Раніше, 17 березня, видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського масштабного вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, які були вбиті протягом 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих. За даними Генштабу України, станом на 22 березня Росія втратила близько 15 300 осіб зі складу своїх військ.

Росія називає значно менші цифри втрат своєї армії в Україні. Свої дані Міноборони Росії оприлюднювало один раз, ще 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.​

Масштабна війна Росії проти України триває 27-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».