Генштаб ЗСУ: втрати військ РФ в Україні склали близько 16 600 осіб

Росія втратила у війні з Україною близько 16 600 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 27 березня.
Крім того, серед втрат РФ:
- 582 танки
- 1664 бойових броньованих машин
- 294 артилерійських систем
- 93 РСЗВ
- 52 засоби ППО
- 121 літак
- 127 гелікоптерів
- 1144 одиниць автомобільної техніки
- 7 кораблів /катерів
- 73 цистерн з ПММ
- 56 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 21 одиниця спеціальної техніки
- 4 пускові установки ОТРК/ТРК.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – наголосили у Генштабі.
25 березня Генеральний штаб збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень.
За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.
Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.
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