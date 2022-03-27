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Генштаб ЗСУ: втрати військ РФ в Україні склали близько 16 600 осіб

Російська БМД-4M в Гостомелі на Київщині, де 3 березня 2022 року, за повідомлення ГУР Міноборони України, було знищено 20 бойових машин російського десанту

Росія втратила у війні з Україною близько 16 600 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 27 березня.

Крім того, серед втрат РФ:

  • 582 танки
  • 1664 бойових броньованих машин
  • 294 артилерійських систем
  • 93 РСЗВ
  • 52 засоби ППО
  • 121 літак
  • 127 гелікоптерів
  • 1144 одиниць автомобільної техніки
  • 7 кораблів /катерів
  • 73 цистерн з ПММ
  • 56 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 21 одиниця спеціальної техніки
  • 4 пускові установки ОТРК/ТРК.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – наголосили у Генштабі.

25 березня Генеральний штаб збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень​.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

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