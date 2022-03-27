Генштаб: ЗСУ відбили 7 атак на Донецькому і Луганському напрямках

Українські військові минулої доби на Донецькому і Луганському напрямках відбили сім атак російських військ, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Українськими воїнами знищено 8 танків, 8 одиниць броньованої та 3 – автомобільної техніки противника, один міномет. Втрати загарбників у живій силі уточнюються», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому вранці 27 березня.

У 32-у добу війни Росії проти України, за даними Генштабу, попри значні втрати, російське військово-політичне керівництво «не відмовляється від продовження злочинних дій».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».