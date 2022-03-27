Ткаченко: зафіксовано понад 100 випадків пошкодження об’єктів культурної спадщини в Україні

Міністерство культури й інформаційної політики зафіксувало і підтвердило вже понад 100 випадків пошкодження російськими військами об’єктів культурної спадщини в Україні, повідомив міністр Олександр Ткаченко.

«Повний масштаб поки оцінити дуже проблематично через відсутність повноцінного доступу до інформації на тимчасово непідконтрольних територіях. Російські окупанти зробили новий виклик для програми Велика реставрація. Але завдяки стягнутим із них репараціям (інакше і бути не може) та за міжнародної підтримки (якою ми продовжуємо заручатись) – будемо робити усе можливе для відновлення нашої культурної спадщини», – написав він ввечері 26 березня у телеграмі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».