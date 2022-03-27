Прокуратура: від початку вторгнення РФ в Україні загинули 139 дітей

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 139 дітей, щонайменше 205 – були поранені, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора станом на ранок 32-го дня війни.

«Найбільше постраждало дітей у Київській – 65, Харківській – 45, Донецькій – 53, Чернігівській – 38, Миколаївській – 29, Луганській – 25, Запорізькій – 19, Херсонській – 21, столиці – 16, Житомирській – 15 та Сумській – 14 областях», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, щоденні бомбардування та обстріли призвели до пошкоджень 733 закладів освіти, 74 з них зруйновані повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.

«Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях», – додали в прокуратурі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».