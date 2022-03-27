У Білому домі пояснили слова Байдена про те, що Путін «не може залишатися при владі»

Представник Білого дому заявив, що слова президента США Джо Байдена про те, що російський президент Володимир Путін «не може залишатися при владі» не означають зміни в політиці Вашингтона.

«Президент мав на увазі, що Путіну не можна дозволити мати владу над своїми сусідами чи регіоном. Він не обговорював владу Путіна в Росії чи зміну режиму», – заявив чиновник, якого цитує агентство Reuters.

Тим часом, речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи слова Байдена, заявив: «Це не вирішувати Байдену. Президента Росії обирають росіяни».

Президент США Джо Байден у своїй великій промові у варшавському Королівському замку 26 березня звинуватив президента Росії Володимира Путіна у «незацікавленості» та «брехні» у відповідь на спроби Заходу вести «справжню дипломатію» щодо конфлікту.​

«Заради Бога, ця людина не може залишатися при владі», – сказав Байден, завершуючи свою промову за підсумками триденної поїздки до Європи.