Генштаб: підрозділи військ Білорусі вивели з пунктів постійної дислокації на полігони

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про виведення з пунктів постійної дислокації на полігони підрозділів збройних сил Білорусі. Про це йдеться в даних Генштабу станом на 12:00 26 березня, 31-го дня війни Росії проти України.

«Противник продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, завдання якої залишаються не виконаними. Триває підготовка та переміщення додаткових підрозділів Східного військового округу на територію України. На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводить. Разом з тим, відмічається виведення з пунктів постійної дислокації підрозділів збройних сил республіки Білорусь на полігони», – йдеться у повідомленні.

23 березня у Генштабі повідомляли, що на території Білорусі триває «активне переміщення» російської і білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону, а перед тим заявляли, що ймовірність залучення збройних сил Білорусі проти України зберігається. Проте, за даними Генштабу, «за наявною інформацією, велика кількість особового складу і деякі командири відмовляються від участі в окупаційних діях проти нашої держави».

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Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» (так у РФ називають війну, розв’язану в Україні) Росії в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні.

Американські військові заявляли, що частина запущених Росією в Україну ракет все ж залетіла з території Білорусі.

11 березня у Пентагоні заявили, що наразі не бачать ознак того, що білоруські війська увійшли в Україну. Водночас у Міноборони США додали: те, що нині не відстежуються ознак вторгнення білоруських сил на українську територію, не означає, що цього не станеться в майбутньому.

18 березня стало відомо, що на залізничній станції Мулярівка Гомельської області Білорусі розвантажують російську військову техніку.