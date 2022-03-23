Генштаб: у Білорусі триває «активне переміщення» військової техніки РФ

На території Білорусі триває «активне переміщення» російської і білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону, повідомив вранці 23 березня Генеральний штаб Збройних сил України. Про кількість техніки не повідомляють.

Водночас, за повідомленням, на території Білорусі «представники опозиційних сил і небайдужі громадяни, які засуджують сприяння діючої нелегітимної влади Російській Федерації у війні з Україною, частково вивели з ладу залізничне сполучення між Білоруссю та Україною. Інформація уточнюється».

Напередодні в Генштабі заявляли, що ймовірність залучення збройних сил Білорусі проти України зберігається, але, «за наявною інформацією, велика кількість особового складу і деякі командири відмовляються від участі в окупаційних діях проти нашої держави».

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Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» (так у РФ називають війну, розв’язану в Україні) Росії в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні.

Американські військові заявляли, що частина запущених Росією в Україну ракет все ж залетіла з території Білорусі.

11 березня у Пентагоні заявили, що наразі не бачать ознак того, що білоруські війська увійшли в Україну. Водночас у Міноборони США додали: те, що нині не відстежуються ознак вторгнення білоруських сил на українську територію, не означає, що цього не станеться в майбутньому.

18 березня стало відомо, що на залізничній станції Мулярівка Гомельської області Білорусі розвантажують російську військову техніку.