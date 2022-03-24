Київ направив ноту Мінську про скорочення персоналу посольства Білорусі в Україні до 5 осіб

Міністерство закордонних справ України сьогодні направило МЗС Білорусі офіційну ноту про рішення української сторони скоротити кількість персоналу посольства Білорусі в Україні до п’яти осіб, повідомив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

«Дипломатична акредитація решти співробітників білоруського посольства скасовується, а їхнє та членів їхніх родин перебування на території України оголошується небажаним. Крім того, після повернення білоруських дипломатів до України за принципом взаємності для них встановлюється дозвільний режим пересування за межі 40-кілометрової зони від центру м. Київ. Відповідно до статті 25 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року, МЗС України також анулювало екзекватуру почесного консула Білорусі в м. Львів», – повідомив речник МЗС.

У МЗС додали: «Такі рішення є відповіддю нашої держави на недружні дії Білорусі щодо співробітників дипломатичних установ України в Мінську та Бресті. Застергіємо білоруську владу, що будь-які її подальші недружні кроки щодо України отримають рішучу відповідь».

23 березня білоруська сторона оголосила про скорочення складу посольства України в Мінську та закриття консульства України в Бресті. В МЗС України назвали це «недружнім кроком» і пообіцяли дзеркальну відповідь.

Перед тим у зовнішньополітичному відомстві повідомили, що білоруська сторона записала в «шпигуни» співробітників українського посольства в Мінську, які офіційно представляють різні відомства України: Міноборони, СБУ, ДПСУ – в широкий доступ були викладені їхні персональні дані.

«Розраховуємо, що кінцевою метою цієї провокації не є посилення антиукраїнської істерії в Білорусі, аби виправдати підтримку збройної агресії Росії проти України», – вказував Олег Ніколенко.

22 березня білоруське державне агентство «БелТА» повідомило, що Комітет державної безпеки Білорусі звинуватив українських дипломатів у Мінську у роботі на розвідку.