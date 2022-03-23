Мінськ наказав 12 українським дипломатам покинути Білорусь – Київ назвав це «недружнім кроком»

Білоруська сторона оголосила про скорочення складу посольства України в Мінську та закриття консульства України в Бресті, заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Дванадцятьом українським дипломатам було приписано покинути територію Білорусі впродовж 72 годин. Розглядаємо такі дії Білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок щодо України. Україна не залишить дії Білорусі без належної відповіді, про яку ми повідомимо додатково. Після від’їзду визначених українських дипломатів посольство України в Мінську функціонуватиме в скороченому складі на чолі з послом Ігорем Кизимом. Наші дипломати матимуть достатньо можливостей, аби продовжувати надавати консульську допомогу українським громадянам в Білорусі», – повідомив Олег Ніколенкоо.

Напередодні в МЗС України повідомили, що білоруська сторона записала в «шпигуни» співробітників українського посольства в Мінську, які офіційно представляють різні відомства України: Міноборони, СБУ, ДПСУ – в широкий доступ були викладені їхні персональні дані.

«Розраховуємо, що кінцевою метою цієї провокації не є посилення антиукраїнської істерії в Білорусі, аби виправдати підтримку збройної агресії Росії проти України. Залишаємо за собою право на відповідь на такі недружні дії Білорусі», – вказував напередодні Олег Ніколенко.

Раніше 22 березня білоруське державне агентство «БелТА» повідомило, що Комітет державної безпеки Білорусі звинуватив українських дипломатів у Мінську у роботі на розвідку.