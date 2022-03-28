Генштаб: Росія переміщує додаткові підрозділи своїх військ в Україну

Росія проводить підготовку і переміщення додаткових підрозділів своїх військ для ведення бойових дій на території України, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«За наявною інформацією заплановано відправку військової техніки та 150 військовослужбовців зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту (пункт постійної дислокації місто Владивосток). Сформовано підрозділ 14-ї окремої бригади спеціального призначення Східного військового округу (пункт постійної дислокації місто Хабаровськ), терміни готовності до відрядження – травень поточного року», – заявили в Генштабі 28 березня, в 33-ю добу війни Росії проти України.

За повідомленням, основні зусилля російські військові зосереджують на «утриманні зайнятих рубежів і підготовці до відновлення наступальних дій».

«Відзначається перегрупування з метою нарощування наступальних спроможностей для виконання завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. При цьому противником продовжується нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».