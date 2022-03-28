Війська РФ перешкоджають евакуації населення – Запорізька ОВА

У Запорізькій обласній військовій адміністрації заявляють про перешкоджання роботі гуманітарних коридорів із боку російських військових. Саме через це, за даними високопосадовців, гуманітарні вантажі та транспорт для евакуації в Запоріжжі очікують на відправлення до Бердянська, Василівки і Дніпрорудного.

«22 автобуси, чотири фури просто зараз стоять у Запоріжжі і готові виїхати для евакуації людей! Вони заповнені гуманітарною допомогою для Дніпрорудного, Василівки, Бердянська! Але, ворог не дає зелений коридор», – ідеться в оприлюдненому 28 березня повідомленні голови ОВА Олександра Старуха.

Зранку 28 березня про проблеми з евакуацією жителів Маріуполя до Запоріжжя через Бердянськ повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Колону автобусів знов не пускають до Бердянська. Автобуси стоять на бердянському кільці. Люди вимушені пішки йти з Бердянська кілька кілометрів, щоб здійснити посадку в автобуси. Окрім того, мобільного звʼязку так і немає. Російські окупанти роблять усе, аби сповільнити або зірвати евакуацію. Чи нададуть можливість сьогодні рухатись колоні на виїзд і на вʼїзд, невідомо», – повідомляється у його телеграм-каналі.

Про відсутність роботи погоджених коридорів евакуації заявляє і Бердянська міська рада.

Також 28 березня планувалася евакуація жителів Енергодара до Запоріжжя приватним транспортом. Втім, пізно ввечері 27 березня мер міста Дмитро Орлов повідомив, що евакуаційної колони не буде через те, що Запорізька ОВА «не дала добро на її формування» 28 березня.

26 березня у Запорізькій області біля села Василівка військові РФ заблокували рух колони автомобілів біженців із Маріуполя, в заторі є «швидкі» з пораненими дітьми. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Згодом рух колони було розблоковано, і під вечір 26 березня евакуйовані прибули до Запоріжжя.