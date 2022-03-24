Евакуація, вилучена зброя та наркотики: поліція Київщини розповіла про результати роботи за добу

За останню добу поліція Київщини допомогла евакуювати 1 300 осіб з окупованих територій та розвезла гуманітарну допомогу мешканцям Фастівщини.

«Також цієї доби у Вишгородському районі затримали двох мародерів, які з приватного будинку викрали зброю та цінності», – повідомляють у відомстві.

Окрім того, поліцейські області вилучили у окремих громадян зброю та наркотики.

«У Білій Церкві поліцейські задокументували три факти незаконного зберігання наркотичних засобів. У Фурсах на блокпосту під час огляду водія правоохоронці виявили та вилучили в автомобілі гранату Ф-1», – повідомляють правоохоронці Київщини.

23 березня Національна поліція України повідомила про відновлення роботи поліції в Ірпені.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.