Російські війська знищили під Броварами склади з овочами і мʼясом

Поблизу міста Бровари Київської області російські військові знищили кількадесят тонн продукції на продовольчих складах. За попередніми оцінками, сума завданої шкоди становить понад 600 мільйонів гривень. Про це повідомив у ніч на 23 березня Євген Коломієць, керуючий партнер VDA Group, якій належали склади.

«Під час обстрілу Броварського району Київської області, який вчергове сьогодні влаштували орки, згорів овочевий склад «Вегі Тренд Інвест» та м‘ясний склад «Вел Міт Інвест». Знищені десятки тонн продукції. Це ще один удар по забезпеченню потреб Київщини та всієї України у харчуванні. Щойно вогнеборці завершать роботу, ми працюватимемо над відновленням виробництва», – зазначив Коломієць у фейсбуці.

Також упродовж останньої доби обстрілів зазнали Святошинський і Шевченківський райони української столиці.

Росія 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Москва стверджує, що метою її ударів є військові обʼєкти, що суперечить численним свідченням і фактам, зібраним у тому числі і журналістами Радіо Свобода.