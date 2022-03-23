Медики-волонтери, що прибули в Україну з Ізраїлю: «У нас є моральне зобов’язання допомогти українцям»

ЛЬВІВ ‒ Неподалік українсько-польського кордону Ізраїль розгорнув польовий госпіталь для дорослих і маленьких українських переселенців і місцевих жителів. У разі потреби тут рятуватимуть поранених громадян. Допомагати Україні приїхали сто ізраїльських медиків-волонтерів. Майже у кожного з них – своя історія, пов’язана з Україною.

Мобільний госпіталь назвали «Яскрава зірка» – на честь колишньої прем’єр-міністерки Ізраїлю Голди Меїр, яка народилася в Києві і створила Національну ізраїльську агенцію гуманітарної допомоги.

Йоель Гар Евен керує польовим госпіталем в прикордонному українському містечку. Він говорить про своє родинне коріння, яке пов’язане з українською землею. Його рідні жили в Галичині сотні літ. У роки Другої світової війни, весною 1944 року, дідуся і бабусю забрали в німецький концтабір. На щастя, вони вижили.

Є моральне зобов’язання

«Моя мама народилась у Карпатах, це 150 кілометрів від нашого госпіталю. Є дуже багато історій, які дають нам розуміння, що у нас є моральне зобов’язання, як у євреїв і медиків, як просто у людей, допомогти українцям. Розгорнути польовий мобільний госпіталь досить нелегке завдання. Але Ізраїль налаштований надавати допомогу в найскладнішій ситуації. Ми робили це в багатьох частинах світу», ‒ каже Йоель Гар Евен.

Інший медик розповів, що його мама у 15-річному віці залишилась одна, бо її батьків вбили німці у таборі в Белжці. Молодій людині, каже, довелось самостійно втікати з Тернополя. Допомогти Україні вважає обов’язком. Такі історії розповідають майже всі медики-волонтери, які приїхали в Україну допомогти у важкий час війни з Росією.

Я ‒ гордий і щасливий

«Я ‒ гордий і щасливий, що маю честь представляти госпіталь, який називається «Яскрава зірка», зірка, що сяє. Сподіваюсь, що надамо людям допомогу, і це осяє їхнє життя. В Україну приїхали волонтери всіх госпіталів Ізраїлю, які добровільно вирішили приїхати сюди, залишивши свої родини. Для них співчуття і розуміння ‒ їхня друга риса», ‒ говорить професор Дуда Даган, голова делегації Ізраїлю, чий батько народився в Чернівцях.

«Привезли найновіше обладнання»

Мобільний госпіталь розташований у наметах. Тут є різні відділення для дітей, чоловіків і жінок, навіть облаштоване пологове відділення. Пацієнтів у важкому стані лікуватимуть у приміщенні, перетворивши класи на лікарняні палати. Спершу ізраїльські лікарі проводять первинний огляд пацієнта, облаштували й «ковідне» відділення. У разі потреби хірургічного втручання, кажуть, людину оперуватимуть поблизу в місцевій лікарні.

Для дітей медики облаштували окреме відділення, подбавши не лише про сучасну техніку, але й м’які іграшки для дітлахів і солодощі. Дитячий хірург Міхаель Сегал розповів, що персонал має великий досвід роботи з різними травмами у дітей.

Можемо надсилати літаки з пацієнтами в Ізраїль

«Ми привезли з Ізраїлю найновіше обладнання, яке маємо. У нас прямий зв'язок із Ізраїлем і всіма спеціалістами, тому можемо надсилати літаки з пацієнтами в Ізраїль. Це щось, що зробив центр «Шнайдер» спільно з лікарнею «Охматдит», вже перевезли 10 важкохворих дітей в Ізраїль. Всі лікарі ‒волонтери. Я народився в Києві, багато років тому переїхав в Ізраїль. Для мене було легко сюди приїхати. Коли мені зателефонували, то я одразу погодився, тому що маю історію з Україною. Тут – мої друзі, а професія лікаря зобов’язує допомагати», ‒ говорить Міхаель Сегал.

За попередньою інформацією, польовий госпіталь працюватиме в Україні щонайменше місяць, але перебування залежатиме від різних обставин. Ізраїльські медики не лише надаватимуть медичну допомогу переселенцям, місцевим жителям, але й проводитимуть навчання для українських лікарів і медсестер. Оскільки мають понад півстолітній досвід роботи у воєнних умовах.

Польовий госпіталь організували Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю та Міністерство закордонних справ України, сприяв Фонд Шустермана, який опікується національним і соціальним проєктами в Ізраїлі, а також єврейська благодійна організація.

Можливість обміну досвідом

«Лікарі та медсестри з Ізраїлю будуть співпрацювати з лікарями і медсестарми, які працюють у місцевій лікарні. Це можливість обміну досвідом, навчання, телемедичні консультації з госпіталями Ізраїлю для надання висококваліфікованої допомоги і консультацій. Ми віримо, що колись Ізраїль нам допоможе закрити небо над Україною. У разі розширення російської агресії госпіталь надаватиме допомогу пораненим особам», ‒ каже Максим Козицький, керівник Львівської обласної військової адміністрації.

Росія 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Москва стверджує, що метою її ударів є військові обʼєкти, що суперечить численним свідченням і фактам, зібраним у тому числі і журналістами Радіо Свобода.