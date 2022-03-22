Ізраїль відкрив в Україні польовий госпіталь

Неподалік українсько-польського кордону Ізраїль відкрив польовий госпіталь для дорослих і маленьких переселенців і місцевих жителів. Одночасно тут можуть перебувати 60 пацієнтів, яким надаватимуть різну медичну допомогу.

«Я 30 років тому, дитиною, виїхала до Ізраїлю. Коли почула про війну, мене це дуже зачепило і почало боліти. Немов би у мене забрали пів серця. Я вирішила допомогти українцям і приїхала сюди», – каже медсестра з Ізраїлю Маргарита Бараши.

У польовому госпіталі є різні відділення: прийомні покої для дітей і дорослих, відділення для чоловіків і жінок, облаштували пологове відділення. Для тяжких пацієнтів облаштували ліжкомісця в приміщенні школи.

«Ізраїль та Україна пов’язані давньою спільною історією, коли тут проживали єврейські громади. Ми привезли медичних експертів і запевнення у глибокій дружбі. Розгорнути мобільний госпіталь – непросте завдання. Ізраїль налаштований надавати допомогу Україні. Ми робили це в різних країнах світу», – говорить директор госпіталю Гар Евен Йовель.

У госпіталі працюють 100 ізраїльських медиків. Їм допомагають українські лікарі та медсестри, які перейматимуть досвід іноземних колег. Відбуватимуться тренінги. Адже Ізраїль має понад півстолітній досвід надання медичної допомоги в польових умовах у час воєнних дій.

У випадку потреби в хірургічному втручанні пацієнтів скеровуватимуть у медичний заклад, який розташований поблизу.