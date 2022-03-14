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Ізраїль пропускатиме в країну українців, які мають там родичів – Єрмак

Акція проти вторгнення РФ в Україну біля посольства Росії в Тель-Авіві, 5 березня 2022 року

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в рамках евакуації Ізраїль почне пропускати на свою територію родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні. Про це він написав у фейсбуці, не вказавши, відколи почне діяти такий дозвіл.

«Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України. Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій», – додав також Єрмак.

12 березня президент України Володимир Зеленський назвав Ізраїль, зокрема Єрусалим, можливим місцем для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним для переговорів щодо припинення війни. Спілкуючись із представниками іноземних ЗМІ, він також заявив, що позитивно ставиться до посередництва прем’єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета у переговорах між Україною та Росією.

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