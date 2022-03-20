Зеленський запитав про допомогу Ізраїлю Україні під час виступу в Кнесеті

Президент Володимир Зеленський під час звернення до Кнесету (парламенту) і народу Ізраїлю заявив, що Ізраїль може допомогти Україні «захистити наше життя», і запитав, чому досі така допомога не надана.

«Я впевнений, що кожне слово мого звернення у ваших серцях відгукується болем. Бо ви відчуваєте, про що я говорю. Але чи можете ви пояснити, чому ми й досі звертаємося до всього світу, до багатьох країн по допомогу? До вас звертаємося по допомогу... Навіть по елементарні візи… Що це? Байдужість? Розрахунок? Чи посередництво – без обрання сторони? Я залишу вам вибір відповіді на це запитання. І зауважу лише одне: байдужість вбиває. Розрахунки – вони часто помилкові. А посередництво може бути між державами. Але не між добром і злом», – сказав президент під час виступу через відеоконференцію 20 березня.

«Кожен в Ізраїлі знає, що ваша протиракетна оборона – вона найкраща. Вона потужна. Кожен знає, що ваша зброя – сильна. Кожен знає, що ви молодці. Ви вмієте відстоювати свої державні інтереси, інтереси свого народу. І ви точно можете допомогти нам захистити наше життя, життя українців, життя українських євреїв», – додав голова держави.

За словами Зеленського, «можна довго запитувати, чому ми не можемо отримати від вас зброю або чому Ізраїль не запровадив потужні санкції проти Росії, чому не тисне на російський бізнес».

«Але відповідь все одно обирати вам, шановні брати й сестри. І вам із цією відповіддю потім жити, народе Ізраїлю. Українці зробили свій вибір. 80 років тому. Рятували євреїв. І тому серед нас є Праведники народів світу. Народе Ізраїлю! Тепер і у вас є такий вибір», – сказав він.

Зеленський вже виступав зі зверненнями до кількох законодавчих органів інших країн, зокрема, Конгресу США, Палати громад Великої Британії та німецького Бундестагу, починаючи з 24 лютого, коли російські війська вторглися в Україну.

Більше ніж один мільйон із 9,5 мільйонів жителів Ізраїлю мають коріння в Росії або інших країнах колишнього Радянського Союзу.

Уряд прем’єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета намагається зберегти нейтралітет у війні між Україною і Росією, посилаючись на тісні зв’язки з обома країнами.

Беннет намагався бути посередником між двома сторонами і провів телефонні переговори із Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним. Він також зустрівся з Путіним у Москві 5 березня.

При цьому в містах Ізраїлю відбулися вуличні протести із засудженням вторгнення Росії.