Російських ведучих Скабєєву та Кисельова підозрюють у посяганні на цілісність України – МВС

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру співробітникам російських державних медіа – ведучій каналу «Росія-1» Ользі Скабєєвій та директору державного агентства «Росія сьогодні» Дмитру Кисельову. Про це 22 березня повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«Правоохоронці оголосили кремлівським пропагандистам підозру у посяганні на територіальну цілісність України. Головним рупорам кремля – Ользі Скабєєвій та Дмитру Кисельову за українським законодавством може загрожувати довічне позбавлення волі», – заявило відомство.

За повідомленням, діяльність співробітників російських медіа документує кіберполіція спільно зі Службою безпекою України та Офісом генерального прокурора.

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«Співробітники кіберполіції виявили відеоматеріали загальною тривалістю більше 40 годин, на яких є висловлювання вказаних осіб щодо виправдання військової агресії проти українського народу, ганебного викривлення фактів у новинних матеріалах та приховування військових злочинів РФ відносно мирних громадян України, повалення конституційного ладу в Україні та захоплення влади», – перераховують у МВС.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн 27 лютого повідомила про рішення Євросоюзу заборонити трансляцію російських державних медіа RT (раніше Russia Today) та Sputnik на території ЄС. Також ЄС запровадив персональні санкції проти 26 «медійних осіб» і бізнесменів, близьких до Кремля, в тому числі Скабєєвої.

Відеоплатформа YouTube 11 березня розширила міжнародне блокування російських державних медіаканалів після того, як спочатку заборонила їх лише в Європі після нового вторгнення Москви до України.