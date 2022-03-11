YouTube розширив блокування російських державних медіа

Відеоплатформа YouTube 11 березня розширила міжнародне блокування російських державних медіаканалів для після того, як спочатку заборонила їх лише в Європі після нового вторгнення Москви до України.

Найпопулярніший у світі сервіс потокового відео, який належить Google, заявив, що вторгнення Росії в Україну тепер підпадає під його політику щодо насильницьких подій, а матеріали, що її порушують, будуть видалені.

Інструкції YouTube «забороняють заперечувати, мінімізувати або баналізувати добре задокументовані події насильства, і ми видаляємо контент про вторгнення Росії в Україну, який порушує цю політику», йдеться на платформі для публікації відео.

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Речник YouTube Фаршад Шадлу заявив, що блокування російських медіа відповідає цій політиці.

YouTube не уточнив, які і скільки каналів було заблоковано в усьому світі і чи вони коли-небудь будуть відновлені.

Його політика передбачає, що канали можуть бути назавжди заблоковані через повторні порушення, одиничний випадок серйозних зловживань або вміст, що порушує правила.

Раніше YouTube видалив кілька каналів, які належали російській інформаційній мережі Russia Today. Наприкінці лютого її керівниця Маргарита Симоньян, як і телеведучий Володимир Соловйов, потрапила під санкції Євросоюзу через визнання Росією незалежності так званих «ДНР» та «ЛНР». Канада також ввела санкції проти Соловйова. А влада Італії наклала арешт на дві його вілли на озері Комо.