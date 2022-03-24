Кличко: з початку російського вторгнення в Києві загинуло 75 людей, понад 300 – поранені

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Києві загинуло 75 мирних жителів, в тому числі четверо дітей, повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

«Окупанти обстрілюють Київ, намагаються взяти нас в облогу і залякати. У Києві з початку російського вторгнення було пошкоджено 87 багатоповерхових житлових будинків і 10 приватних, 12 шкіл і 6 дитсадків. У столиці загинули 75 мирних жителів, із них 4 дитини. Поранено 307 цивільних та 16 дітей. Ми нічого не забудемо і нічого не пробачимо», – сказав Кличко.

Він закликав жителів Києва дотримуватися комендантської години і не нехтувати правилами безпеки.

Українська влада неодноразово заявляла, що Київ для російських військ є однією з найбільших мішеней. Війська РФ з початку вторгнення завдають точкових ракетних ударів по столиці.