Без зв’язку залишаються Маріуполь, Ізюм, Ворзель, Ірпінь, Буча і Гостомель – Держспецзв’язку

У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомили, що через активні бойові дії без зв’язку залишаються Маріуполь на Донеччині, Ізюм на Харківщині та кілька міст Київщини.

«Мобільні оператори Київстар, Vodafone та Lifecell продовжують відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком та доступом до інтернету українців. Однак, на жаль, без зв’язку поки залишаються місто Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що критична інфраструктура та мережа «Укртелекому» працюють, послуги електронних комунікацій надаються усюди, крім Чернігівської та Луганської областей.

«Компанія шукає можливості для відновлення телекомунікаційних послуг в цих областях. Продовжуються ремонтні роботи з відновлення послуг у Фастові, Білій Церкві та Боярці Київської області», – повідомили у Держспецзв’язку.

В Україні нещодавно запустили національний роумінг, який дозволяє перемикатися між мережами, щоб залишатися на зв’язку.