Гуманітарні коридори 28 березня не працюватимуть через загрозу провокацій – Верещук

Гуманітарні коридори для евакуації цивільних із населених пунктів, розташованих у зоні бойових дій, 28 березня не будуть відкриватися, повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів. Тому, з міркувань безпеки громадян, сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо», – написала вона у телеграм-каналі вранці 28 березня.

Напередодні міністерка повідомила, що 27 березня спрацювали два гуманітарних коридори в Донецькій та Луганській областях, із зон бойових дій вивезли 1 100 людей.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.