Втеча з Лук’янівки: «Схеми» ідентифікували військовослужбовця РФ, який кинув танк

25 березня українські військові звільнили від окупантів село Лук'янівка Баришівського району Київської області. Після цього бійці виявили декілька кинутих російськими військовослужбовцями танків Т-72БЗ. Як повідомив журналіст Радіо Свобода Мар'ян Кушнір, в одному з них були знайдені військові технічні документи та медична книжка заступника командира роти з озброєння, який також рятувався втечею. Завдяки цим документам та аналізу сторінок цього військовослужбовця у соціальній мережі «Вконтактє» «Схемам» вдалось його ідентифікувати.

Відповідно до медичної книжки, російського військовослужбовця, який втік від контрнаступу українських військових, звуть Штайнер Сергій Дмитрович. 23-річний лейтенант, заступник командира роти з озброєння. Служить у військовій частині №12128, яка розташована у селищі Тоцьке-2 Оренбурзької області.

У викладеному у Youtube ролику про цю військову частину можна почути такі заклики до вступу на військову службу за контрактом: «це яскраве та насичене життя», «це унікальна можливість побачити світ».

Сергій Штайнер служить в російській армії з 2016 року. Саме до 2016-го він активно вів два своїх профілі у соцмережі « Вконтактє ».

Там можна знайти привітання його з днем танкіста. Більш ранні фото Штайнера у профілі у «Вконтактє» свідчать, що йому близька військова тематика. Він носив георгіївську стрічку. Є фанатом комп’ютерної гри World of Tanks.

А це він змайстрував танк у подарунок для батька.

В 2016-му році Штайнер закінчив школу. Відсвяткував випускний. І вступив до Омського автобронетанкового інженерного інституту.

А це він з батьками, влітку 2016-го.

Через 5 років Штайнер випустився з інституту. «Схеми» знайшли його фото у військовій формі з дружиною Ольгою того дня.

За даними «Схем» ще у липні 2021 року Сергій Штайнер разом з дружиною мешкали у місті Омськ.

У 2022 він взяв участь у повномасштабній війні з Україною, опинившись на її території – в якості заступника командира роти, яка йшла на Київ. І цими днями, в районі міста Баришівка на Київщині, під час контрнаступу ЗСУ - він рятувався втечею, кинувши свій танк.

Один із знайдених в танку документів також свідчить про кількість та тип боєприпасів, які везли із собою військовослужбовці РФ.

Один із мобільних телефонів Штайнера, вказаний у медкнижці, виявився досі у мережі. Нижче – відповідь з номеру Сергія Штайнера.

Українські військові продовжують контрнаступ для звільнення Баришівського району Київського області.