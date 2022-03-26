Обстріл Боярки на Київщині: четверо поранених, в тому числі дитина – прокуратура

Внаслідок обстрілу міста Боярки у Київській області були поранені четверо цивільних жителів, у тому числі дитина. Про це повідомила 26 березня Київська обласна прокуратура. І додала, що розпочате досудове розслідування.

«Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактом обстрілу окупаційними військами міста Боярка. Дії військових РФ кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни – ст. 438 КК України. За даними слідства, 26 березня військовослужбовці збройних сил РФ відкрили вогонь по місту Боярка. Внаслідок застосування зброї, за попередньою інформацією, поранення отримали 4 особи, серед яких – неповнолітня дитина», – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві додали, що внаслідок обстрілу військами РФ були пошкоджені багатоповерховий і приватні житлові будинки, гаражі та інші об’єкти нерухомості.

«Такі дії російських військ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права», – наголосили в Київській обласній прокуратурі.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов 26 березня повідомив, що слідчими поліції Київщини «вже ретельно задокументовано понад 250 фактів воєнних злочинів агресора в Київській області, які будуть використані в Міжнародному суді над російськими військовими і політичними злочинцями».

Масштабна війна Росії проти України триває 31-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.