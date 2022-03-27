Кабмін обмежив термін подачі заявок на отримання допомоги в рамках «єПідтримки»

Кабінет міністрів України обмежив термін подачі заявок на отримання допомоги в рамках програми «єПідтримка». Відповідна постанова від 24 березня оприлюднена на «Урядовому порталі».

«Встановити, що останнім днем подачі запитів (заявок) для отримання допомоги в рамках програми «єПідтримка» є 31 березня 2022 року», – мовиться у постанові.

У своєму зверненні 26 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що за програмою «єПідтримка» людям, які втратили роботу через війну, виплатили загалом понад 20 мільярдів гривень.

За інформацією Мінцифри, щоб отримати допомогу потрібно авторизуватись у Дії та обрати послугу єПідтримка. Області, де наразі працюватиме послуга: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Житомирська, Одеська, Волинська, Київська та місто Київ.

7 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд розробив план підтримки бізнесу на час війни, який звільняє від сплати низки податків на період воєнного стану і мінімум на рік після його завершення.

Крім того, за словами голови держави, відтерміновується сплата податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити.