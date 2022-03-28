Російські війська вийшли зі Славутича – мер Фомічов

Російські війська залишили українське місто Славутич, де живе персонал із виведення з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції, повідомив 28 березня зранку міський голова Юрій Фомічов.

«Вони завершили роботу, яку планували. Вони обстежили місто, сьогодні закінчили і виїхали з міста. Зараз у місті їх немає», – зазначив у відеоролику голова Славутича.

Фомічов, який сидів перед двома невеликими прапорами Європейського союзу та України, додав, що не співпрацює з росіянами. Минулого тижня губернатор області Олександр Павлюк заявив, що російські війська викрали міського голову.=

Агенція Reuters інформує, що не може негайно перевірити ці повідомлення.

Вторгнення Росії в Україну, яке вона називає «спеціальною військовою операцією», спустошило кілька українських міст, спричинило серйозну гуманітарну кризу. Приблизно 10 мільйонів людей, близько чверті населення країни, залишили свої домівки, ставши біженцями або внутрішніми переселенцями.