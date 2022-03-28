Російські війська вийшли зі Славутича – мер Фомічов

Російські війська залишили українське місто Славутич, де живе персонал із виведення з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції, повідомив 28 березня зранку міський голова Юрій Фомічов.
«Вони завершили роботу, яку планували. Вони обстежили місто, сьогодні закінчили і виїхали з міста. Зараз у місті їх немає», – зазначив у відеоролику голова Славутича.
Фомічов, який сидів перед двома невеликими прапорами Європейського союзу та України, додав, що не співпрацює з росіянами. Минулого тижня губернатор області Олександр Павлюк заявив, що російські війська викрали міського голову.=
Агенція Reuters інформує, що не може негайно перевірити ці повідомлення.
Вторгнення Росії в Україну, яке вона називає «спеціальною військовою операцією», спустошило кілька українських міст, спричинило серйозну гуманітарну кризу. Приблизно 10 мільйонів людей, близько чверті населення країни, залишили свої домівки, ставши біженцями або внутрішніми переселенцями.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ