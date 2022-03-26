Російські військові захопили лікарню у Славутичі, викрали мера – голова ОВА

Російські військові вторглися в місто Славутич і захопили міську лікарню, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

«Жителі міста вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою. Вони збираються на головній площі та скандують – «Славутич – це Україна», «Слава Україні». Розгорнуто великий державний прапор», – написав Павлюк у телеграмі 26 березня.

За його словами, російські військові відкрили вогонь у повітря, кидають світлошумові гранати. «Але жителі не розходяться, навпаки їх стає більше»», – додав голова ОВА. Люди почали рух до лікарні, захопленої російськими військами, повідомив він.

За інформацією Павлюка, «мер міста Юрій Фомічов викрадений загарбниками», а міська рада у повному складі продовжує свою роботу.

24 березня російські військовослужбовці обстріляли блокпост на в’їзді до Славутича та почали спроби захопити місто. 25 березня тамтешня міська рада закликала жителів не виходити з домівок, бо у місті працюють снайпери.