«Є загиблі, тривають обстріли» – очевидець про ситуацію у Славутичі

Після спроби штурму російські військовослужбовці досі перебувають у Славутичі – місті-супутнику Чорнобиля, розповів тамтешній житель Максим в етері програми Радіо Свобода «Свобода Live», і попросив не називати його прізвище з міркувань безпеки.

«Оборона тримається силами тероборони, мешканцями міста. Є загиблі серед цивільних, серед військових. Інші бояться туди підійти подитивися, хто це – чи з боку російської армії, чи з боку наших місцевих», – розповів житель Славутича.



Він не готовий говорити, чи захопили російські війська адміністративні будівлі у місті, проте зауважує: «Влада Славутича – мер міста, його заступники – виїхали ще 24 березня. Мер не виходить на зв’язок, нема жодних коментарів, жодних звітів щоденних. Інформація від мешканців міста, від моїх знайомих – цієї людини вже немає у місті. Він поїхав разом зі своєю родиною», – твердить місцевий житель.

Радіо Свобода перевіряє інформацію. І готова отримати коментарі від мера Славутича.

За словами місцевого жителя, як евакуюватися з міста він наразі не знає: «Були лісові якійсь смуги, де 40-50 кілометрів треба було добиратися приблизно 6 годин. Тобто це, по-перше, дуже виснажливо, по-друге, потрібно мати пальне, для того, щоб виїхати. Дефіцит з пальним».



За його словами, працівники ЧАЕС та їхні родини через небезпеку чекають на допомогу.

24 березня російські військовослужбовці обстріляли блокпост на в’їзді до Славутича та почали спроби захопити місто. 25 березня тамтешня міська рада закликала жителів не виходити з домівок, бо у місті працюють снайпери.



Першу спробу російського наступу у Славутичі відбили, повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.