Росія намагається взяти штурмом місто-супутник Чорнобиля – «Енергоатом»

Російські війська намагаються взяти штурмом місто-супутник Чорнобиля – Славутич. Про це 24 березня повідомляє державне підприємство «Енергоатом».

«Триває обстріл українських блокпостів із боку загарбників. Є чергова загроза артилерійського обстрілу», – йдеться у заяві компанії.

Про спроби російських військ захопити Славутич 24 березня повідомили також і в Генштабі ЗСУ.

13 березня ремонтна бригада «Укренерго» відремонтувала високовольтну лінію електропередачі, яка живить Чорнобильську АЕС та місто Славутич. Але згодом вона була знову пошкоджена російськими військовими.

Під час широкомасштабного військового вторгення в Україну російська армія вже взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції.

Через дії Росії на ЧАЕС та ЗАЕС УуМАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України, а Офіс генпрокурора відкрив низку проваджень за статтею «екоцид».