Військові РФ «розграбували і знищили» новітню лабораторію в Чорнобилі – держагентство

Російські окупанти розграбували і знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю шість мільйонів євро, повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження.

За повідомленням, лабораторія «є унікальним комплексом із потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з РАВ, від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень і розробки технологій».

«На базі лабораторії були високоактивні проби і зразки радіонуклідів, які сьогодні перебувають у руках ворога, чим сподіваємось він нашкодить собі, а не цивілізованому світу», – заявили в Держагентстві.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС загарбники захопили в перший день вторгнення, 24 лютого.

Через дії Росії на ЧАЕС та ЗАЕС у МАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України, а Офіс генпрокурора відкрив низку проваджень за статтею «екоцид».