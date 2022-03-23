Речник Путіна назвав привід для можливого використання РФ ядерної зброї

Росія може використати ядерну зброю у разі загрози існуванню держави, заявив 22 березня в інтерв’ю американському телеканалу CNN речник російського президента Дмитро Пєсков.

Пєсков під час інтерв’ю неодноразово відмовлявся виключити, що Росія розглядатиме можливість використання ядерної зброї через те, що Москва розглядає як «екзистенційну загрозу». На запитання, за яких умов Володимир Путін використає ядерний потенціал Росії, Пєсков відповів: «Якщо буде екзистенційна загроза для нашої держави, тоді можливо».

Крім того, речник Путіна визнав, що Росія ще не досягла жодної зі своїх військових цілей в Україні, але додав, що «спеціальна військова операція» (як Кремль називає вторгнення Росії в Україну) «відбувається в суворій відповідності з планами і цілями, які були встановлені заздалегідь».

Повномасштабне вторгнення в Україну за наказом президента Росії Володимира Путіна розпочалося майже чотири тижні тому. На Заході побоюються, зокрема, що конфлікт може перерости в ядерну війну.

Президент США Джо Байден на зустрічі з представниками бізнесу у Вашингтоні раніше цього тижня заявив, що російський президент Володимир Путін, на його думку, зараз «притиснутий до стіни» – через відсутність успіхів російської армії в Україні. При цьому, як вважає Байден, що більше Путіна «притискають до стіни», то до більш агресивної тактики він може вдатися.