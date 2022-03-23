Повітряні сили повідомили про знищення понад 100 літаків РФ від початку вторгнення

Повітряні сили України від початку повномасштабного вторгнення Росії знищили понад 100 російських літаків, повідомило у ніч на 23 березня Командування Повітряних сил ЗСУ.

«22 березня протиповітряна оборона не зупинилася на 100-му збитому літаку російських окупантів і завдала ворогу суттєвих втрат в повітрі. Ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України завдала удари по наземних цілях: скупченню техніки і живій силі ворога. Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога. Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя», – йдеться в повідомленні.

За добу 22 березня, за даними ЗСУ, знищено шість російських літаків, один вертоліт, п’ять БпЛА (ОТР) і п’ять крилатих ракет.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії заявило, що українські повітряні сили і протиповітряна оборона «ефективно» захищають повітряний простір України, і Росія не змогла отримати повну перевагу в повітрі.

Масштабна війна Росії проти України триває 27-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Cвої дані Міноборони Росії оприлюднило один раз, 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Київ неодноразово просив НАТО закрити небо над країною, щоб зупинити бомбардування та авіанальоти російської армії. Однак на прохання «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою.

21 березня в Пентагоні заявили, що наразі тривають переговори щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони.