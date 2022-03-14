Генсекретар ООН: ядерна війна знову здається можливою

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 14 березня висловив занепокоєння у зв’язку з тим, що Росія підвищила рівень готовності своїх ядерних сил після вторгнення в Україну, назвавши цей крок «моторошним розвитком подій».

«Перспектива ядерного конфлікту, яка вважалася немислимою раніше, тепер здається можливою», – сказав Ґутерріш журналістам і повторив свій заклик до негайного припинення бойових дій.

Минулого місяця президент Росії Володимир Путін заявив, що російські ядерні сили повинні бути приведені в стан підвищеної бойової готовності, викликавши побоювання, що вторгнення Росії в Україну може призвести до ядерної війни. Представники США заявили, що поки не бачать причин для зміни рівня ядерної готовності Вашингтона.

Росія і Сполучені Штати мають найбільший арсенал ядерних боєголовок після Холодної війни, яка розділяла світ протягом більшої частини 20-го століття.