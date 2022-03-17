Денісова повідомляє про погіршення ситуації на Запорізькій АЕС та ризик повного знеструмлення

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляє 17 березня про погіршення ситуації на Запорізькій АЕС та великий ризик повного знеструмлення.

«Дії бойовиків РФ на ядерних об’єктах України загрожують екологічною трагедією для всієї Європи. Вчора внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі Запорізької АЕС 750 кВ, через яку здійснюється видача електроенергії з атомної електростанції. Наразі з чотирьох високовольтних ліній робочою залишилася тільки одна. Відтак потужність двох працюючих енергоблоків Запорізької АЕС була зменшена. Здійснити ремонт лінії неможливо, оскільки в зоні пошкодження тривають активні бойові дії. Ситуація погіршується, знижується видача потужності станції. Є великий ризик повного знеструмлення. Якщо це станеться, то наслідки будуть серйознішими, ніж на Чорнобильській АЕС, адже в Енергодарі – 6 реакторів, і всі їх потрібно охолоджувати, та 6 басейнів, які також потрібно охолоджувати. Саме тому потрібно відновити лінію електропередач, щоб забезпечити суттєвий резерв», – йдеться в повідомленні.

За її словами, зараз на Запорізькій АЕС – 50 одиниць військової техніки та приблизно 500 солдатів РФ: «Персонал станції працює під дулами загарбників».

Денісова також додала, що дуже складною залишається ситуація на Чорнобильській АЕС.

«Невеликий колектив працює на межі виснаження. Працівники скаржаться на нудоту, головний біль, запаморочення. Деякі з них страждають на захворювання, що вимагають постійного доступу до ліків, які закінчуються. Виснаження змушує співробітників бунтувати дедалі більше. Щоранку на станції через гучномовець звучить Державний гімн України. Персонал станції також входить у суперечку з російськими солдатами. Увесь цей час українська влада намагається домовитися про створення гуманітарного коридору та евакуацію працівників електростанції, аби на їхнє місце заступила нова зміна. Проте РФ досі не погоджується на ці умови», – повідомила омбудсмен.

Вона додала, що дії військових РФ на Запорізькій та Чорнобильській АЕС «є актом ядерного тероризму та грубим порушенням вимог Конвенції про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище та статтю 56 Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій та інших актів щодо регуляції міжнародних зобов'язань у ядерній сфері».

Також омбудсмен закликала міжнародних партнерів та МАГАТЕ без зволікань вжити всіх можливих заходів для виведення військ Російської Федерації з територій АЕС та взяти ці та інші ядерні об’єкти України під свій захист.

16 березня «Енергоатом» повідомив, що український персонал ЧАЕС відмовляється залишати станцію, «розуміючи, що так вони піддадуть ризику своїх колег, які у такому випадку мають стати добровільними заручниками окупантів. Також, якщо персонал покине станцію, російські загарбники можуть замість них завезти новий персонал із «Росатому».

У «Енергоатомі» додали, що комунікація між українськими співробітниками захопленої ЧАЕС та російськими військовими «фактично відсутня», а останні «поки не втручаються у виробничий процес».

За даними держпідприємства, на ЧАЕС нині перебуває 103 працівники: «Персонал ЧАЕС харчується власними продуктами із попередніх запасів. Їжу та продукти від окупантів персонал не приймає».

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія вже взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції.

Через дії Росії на ЧАЕС та ЗАЕС у МАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України, а Офіс генпрокурора відкрив низку проваджень за статтею «екоцид».