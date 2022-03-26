Міський голова Славутича заявляє про окупацію міста військами Росії

Міський голова Славутича, представник «Слуги народу» Юрій Фомічев заявив ввечері 26 березня про окупацію міста російськими військами. Крім того, він підтвердив загибель трьох жителів міста, однак зазначив, що не всіх ще обізнали.

«Так, Славутич – від сьогоднішнього дня в окупації. Ми стійко боронили наше місто. Три дні тому ми отримали ультиматум – здати без бою. Але наші військові, наша Нацполіція ухвалили рішення відстоювати місто. Вони не могли інакше... Наші сили були абсолютно нерівні. Коли ворог підійшов до міста, коли почались обстріли житлових кварталів, ми ухвалили рішення не прикриватися мирними жителями... Сьогодні місто окуповане, але ми заявили свою позицію щодо цього, ми заявили свою позицію до окупації, стосовно ворога, стосовно окупантів, які сьогодні в Славутичі. Все місто – ті, хто залишився, вийшли на вулицю з прапорами України, з гаслами, що Славутич – це Україна... І сьогодні Славутич залишається українським містом... Багато що зробити треба буде далі», – сказав Фомічев.

У Славутичі, додав він, комендантську годину, яка триває з 19:00 до 7:00, контролюють окупанти. Крім того, додав, російські військові обстежують будівлі на предмет наявності зброї.

У місті відновили видачу гуманітарної допомоги 26 березня, зауважив Фомічев. І додав, що наразі тривають переговори про гуманітарні коридори для охочих виїхати зі Славутича. Також, за його словами, центральна влада займається питанням обміну полоненими.

Дещо раніше цього дня мер Славутича, якого сьогодні викрали російські військові, але потім звільнили, повідомив, що війська РФ покинули центр міста і відійшли на околиці.

Перед тим голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що російські військові вторглися в місто Славутич і захопили міську лікарню. Також він додав, що жителі міста вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою. За його словами, російські військові відкрили вогонь у повітря, кидали світлошумові гранати, але жителі не розходились.

24 березня російські військовослужбовці обстріляли блокпост на в’їзді до Славутича та почали спроби захопити місто. 25 березня тамтешня міська рада закликала жителів не виходити з домівок, бо у місті працюють снайпери.

Славутич розташований на 200 кілометрів північніше від Києва, біля кордону з Білоруссю. Місто збудували спеціально для персоналу ЧАЕС одразу після аварії, і досі більшість його населення пов’язана з атомною галуззю.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія вже взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції.

Через дії Росії на ЧАЕС та ЗАЕС у МАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України, а Офіс генпрокурора відкрив низку проваджень за статтею «екоцид».

Масштабне російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».