Загарбники покинули центр Славутича та стоять на околицях – мер

Мер міста Славутич, представник «Слуги народу» Юрій Фомічев, якого сьогодні викрали російські військові, але потім звільнили, повідомив, що війська РФ покинули центр міста і відійшли на околиці. Про це з посиланнм на Фомічева повідомляє у Telegram Київська обласна військова адміністрація.

«Як повідомив мер міста Юрій Фомічев, який був затриманий російськими загарбниками, наразі звільнений та разом з жителями міста взяв участь в проукраїнському мітингу на головній площі Славутича. Загарбники покинули центр Славутича та стоять на околицях. «Славутич – це Україна», – йдеться в повідомленні.

24 березня російські військовослужбовці обстріляли блокпост на в’їзді до Славутича та почали спроби захопити місто. 25 березня тамтешня міська рада закликала жителів не виходити з домівок, бо у місті працюють снайпери.

Славутич розташований на 200 кілометрів північніше від Києва, біля кордону з Білоруссю. Місто збудували спеціально для персоналу ЧАЕС одразу після аварії, і досі більшість його населення пов’язана з атомною галуззю.