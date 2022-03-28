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Звільнене від російських військових село Лук'янівка (фотогалерея)

24 березня українські сили звільнили село Лук'янівка, що в Баришівському районі на Київщині. За словами заступника голови Кіровоградської облради Дмитра Лінька, який брав участь у операції, у результаті боїв втрати росіян склали близько 40 чоловік. В бою також знешкоджено кілька одиниць бронетехніки РФ. Щонайменше три танки були захоплені українськими бійцями у якості трофеїв. Росіяни відступили, проте продовжують обстрілювати населений пункт, руйнуючи будинки місцевих мешканців.
Український танк в районі міста Баришівка на Київщині
1 Український танк в районі міста Баришівка на Київщині
Український військовослужбовець стоїть біля захопленого російського танка Т-72Б3 ​​у селі Лук&#39;янівка, що на Київщині
2 Український військовослужбовець стоїть біля захопленого російського танка Т-72Б3 ​​у селі Лук'янівка, що на Київщині
Українська бронетехніка у звільненому селі Лук&lsquo;янівка&nbsp;
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Українська бронетехніка у звільненому селі Лук‘янівка 
Український танкіст&nbsp;
4 Український танкіст 
Зруйнований будинок в селі Лук&lsquo;янівка
5 Зруйнований будинок в селі Лук‘янівка
Український військовий у звільненому селі Лук&rsquo;янівка на Київщинні
6 Український військовий у звільненому селі Лук’янівка на Київщинні
Український військовий у звільненому селі Лук&rsquo;янівка на Київщинні
7 Український військовий у звільненому селі Лук’янівка на Київщинні
Російські військові атакували церкву у селі Лук&lsquo;янівка. Щонайменше 4 танкових постріли влучили у храм. У результаті влучання снарядів дерев&lsquo;яна церква згоріла вщент. На момент бою в церкві нікого не було
8 Російські військові атакували церкву у селі Лук‘янівка. Щонайменше 4 танкових постріли влучили у храм. У результаті влучання снарядів дерев‘яна церква згоріла вщент. На момент бою в церкві нікого не було
Український військовослужбовець у звільненому селі Лук&#39;янівка
9 Український військовослужбовець у звільненому селі Лук'янівка
Українські військовослужбовці стоять біля пошкодженого меморіалу загиблим воїнам у Другій світовій війні&nbsp;у нещодавно звільненому селі Лук&#39;янівка на Київщині, 27 березня 2022 року
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Українські військовослужбовці стоять біля пошкодженого меморіалу загиблим воїнам у Другій світовій війні у нещодавно звільненому селі Лук'янівка на Київщині, 27 березня 2022 року
Український військовослужбовець йде біля знищеного російського танка Т-72 ​у звільненому селі Лук&rsquo;янівка Київської області, Україна, 27 березня 2022 року
11 Український військовослужбовець йде біля знищеного російського танка Т-72 ​у звільненому селі Лук’янівка Київської області, Україна, 27 березня 2022 року
Український прапор майорить на житловому будинку, пошкодженому російськими військами, село Лук&lsquo;янівка, Київщина, 27 березня 2022 року
12 Український прапор майорить на житловому будинку, пошкодженому російськими військами, село Лук‘янівка, Київщина, 27 березня 2022 року
Знищений російський танк Т-72 біля пошкодженого меморіалу загиблим воїнам у Другій&nbsp;&nbsp;світової війни у селі Лук&rsquo;янівка на Київщині
13 Знищений російський танк Т-72 біля пошкодженого меморіалу загиблим воїнам у Другій  світової війни у селі Лук’янівка на Київщині
Український військовий оглядає залишки знищеного російського танка у нещодавно звільненому селі Лук&#39;янівка Київської області, Україна, 27 березня 2022 року
14 Український військовий оглядає залишки знищеного російського танка у нещодавно звільненому селі Лук'янівка Київської області, Україна, 27 березня 2022 року
Боєць ЗСУ у звільненому селі Лук&#39;янівка, що на Київщині
15 Боєць ЗСУ у звільненому селі Лук'янівка, що на Київщині
Знищенна російська бронетехніка&nbsp;
16 Знищенна російська бронетехніка 
Українські військові розмовляють один з одним у нещодавно звільненому селі Лук&#39;янівка Київської області, 27 березня 2022 року
17 Українські військові розмовляють один з одним у нещодавно звільненому селі Лук'янівка Київської області, 27 березня 2022 року
Логотип &laquo;Мисливців за привидами&raquo; на прикладі автомата українського військового&nbsp;
18 Логотип «Мисливців за привидами» на прикладі автомата українського військового 
Український військовий&nbsp;&nbsp;стоїть поруч із захопленим&nbsp;&nbsp;у бою російським танком&nbsp;&nbsp;Т-72&nbsp;
19 Український військовий  стоїть поруч із захопленим  у бою російським танком  Т-72 
Російський танк Т-72 (на передньому плані), який захопили українські військові в боях при звільнені села Лук&lsquo;янівка&nbsp;
20 Російський танк Т-72 (на передньому плані), який захопили українські військові в боях при звільнені села Лук‘янівка 
Український військовий стоїть на захопленому російському танку Т-72, який захопили українські військові в боях при звільнені села Лук&lsquo;янівка&nbsp;
21 Український військовий стоїть на захопленому російському танку Т-72, який захопили українські військові в боях при звільнені села Лук‘янівка 
Захоплений російський танк Т-72
22 Захоплений російський танк Т-72
Український танкіст
23 Український танкіст
Захоплений російський танк Т-72&nbsp;
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Захоплений російський танк Т-72 
Захід сонця на Київщині&nbsp;
25 Захід сонця на Київщині 
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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