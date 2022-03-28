Звільнене від російських військових село Лук'янівка (фотогалерея)

24 березня українські сили звільнили село Лук'янівка, що в Баришівському районі на Київщині. За словами заступника голови Кіровоградської облради Дмитра Лінька, який брав участь у операції, у результаті боїв втрати росіян склали близько 40 чоловік. В бою також знешкоджено кілька одиниць бронетехніки РФ. Щонайменше три танки були захоплені українськими бійцями у якості трофеїв. Росіяни відступили, проте продовжують обстрілювати населений пункт, руйнуючи будинки місцевих мешканців.