Ракетний удар на Волині був завданий із боку Білорусі – голова ОВА

Ракетний удар по Волинській області ввечері 27 березня був завданий із боку Білорусі, повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

«Крилата ракета була випущена зі сторони Республіки Білорусь. Зараз на місці ракетного удару досі працюють рятувальники», – повідомив він після півночі в своєму телеграм-каналі.

За попередніми даними, інформації про жертв немає, додав Погуляйко. Раніше він повідомляв, що ціллю удару була нафтобаза.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький напередодні повідомив про знищення нафтобази у Львові, в яку 26 березня влучила ракета російських військ. Того ж дня була обстріляна нафтобаза у Дубні на Рівненщині. Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль також повідомив, що нафтобаза зруйнована.

27 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Росія продовжує переміщувати свої військові підрозділи на територію Білорусі.

Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» (так у РФ називають війну, розв’язану в Україні) Росії в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні.

Американські військові заявляли, що частина запущених Росією в Україну ракет все ж залетіла з території Білорусі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Читайте також: «Друга Чорнобаївка». Яка російська техніка була на аеродромі Мелітополя до удару ЗСУ?

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».