Волинська область: голова ОВА повідомив про ракетні удари по нафтобазі

Російські війська завдали ракетних ударів по нафтобазі на Волині, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко увечері 27 березня.

«Щодо вибухів, що пролунали. Це були ракетні удари по нафтобазі. Повітряна тривога триває. Будьте в укриттях!» – йдеться в повідомленні.

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Мер Луцька Ігор Поліщук раніше попросив місцевих жителів залишатися в укриттях і не публікувати фото та відео з місця вибухів.

Раніше голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про знищення нафтобази у Львові, в яку 26 березня влучила ракета російських військ.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

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Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».